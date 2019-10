Hotzone.tv Park Opening Hintertux 2019 – Nachbericht

Redaktion -

Es ist soweit: Die Wintersaison ist mit dem Hintertux Opening 2019 offiziell eröffnet. Was ging ab in Tux im Zillertal?

Park Opening Hintertux 2019 - Nachbericht

Offiziell ging das Opening in Hintertux ganze vier Tage von Donnerstag bis Sonntag. Vor allem an den ersten beiden Tagen spielte das Wetter mit und brachte viel Sonne mit in den betterpark Hintertux. Die Schneeverhältnisse waren durch den früher Schneefall im September sehr gut.

Park Opening Hintertux 2019 - Day One & Two

Wie es sich für ein ordentliches Park Opening gehört, waren auch in Hintertux eine Vielzahl an Brand vor Ort, die ihr neuestes Material an den Berg schleppten, damit wir alle es in dem frisch geöffneten Snowpark sowie auf der Piste testen konnten.



Video: Hotzone.tv Park Opening Hintertux 2019 - Highlights Day 1

Im Park wurden die Jumps, jetzt auch mit Pro Line, sowie die Jib Line aufs feinste auseinander genommen und der Stoke war ganz hoch - endlich wieder Winter! Endlich wieder Park Shredden!

Die Brands hatten gute Laune beim Hintertux Park Opening 2019 . Foto: Mon Epic

Und Werni Stock war bei dem wunderschönen Anblick der neuen Pro Line sofort in Senderlaune! - Foto: Mon Epic

Das Setup im betterpark Hintertux war für das Opening bestens ausgestattet und neben den fetten Pro Bootern war auch die allseits beliebte Medium- und Easy-Line einsatzbereit, genauso wie die Jib Line mit einigen komplett neuen Features.

Video: Hotzone.tv Park Opening Hintertux 2019 - Highlights Day 2

Am zweiten Tag zeigte sich das Wetter zwar etwas wechselhafter als zuvor, trotzdem waren unzählige motivierte Fahrer am Berg. Unter anderem fand sich eine Gruppe an Ladies zusammen für den "Girls Shred" - inklusive Yoga Session mit Tini Gruber - und bei der Qualifikation zum Metal Battle Night Rail Contest hosted by SANE! musste jeder seine besten Tricks auspacken, um einen der begehrten Spots für das Finale am Samstagabend einzusacken.

Folgende Rider hatten den Sprung zum Finale geschafft: Alexander Klerud, Isar Oesterhus, Jack Errichiello, Ken Pöllu, Freddy Klatschow and Marina Alonso.

Das für Freitag geplante Werni Stock Invitational musste aufgrund der hohen Windgeschwindigkeiten an der Pro Line verschoben werden.

Endlich wieder Airtime! - Foto: MonEpic

Der betterpark Hintertux im Überblick - Foto: MonEpic

Rider: Fabi Fraidl - Foto: MonEpic

Rider: Zoltan Strcula - Foto: MonEpic

Am Abend waren dann zuerst Movie Screenings angesagt ... - Foto: MonEpic

... mit Goodies ... - Foto: MonEpic

... und anschließend wurde in der Tenne Hintertux ordentlich eskaliert. - Foto: MonEpic

Park Opening Hintertux 2019 - Day Three & Four

Pünktlich zum Wochenende rollte ein ordentlicher Sturm ins Zillertal und dieser brachte nicht nur massiven Wind, sondern auch schlechte Sicht in den betterpark Hintertux. Daher musste der Park am Samstag leider geschlossen bleiben. Einen Ersatz fanden die Besucher weiter unten in der Nähe der Brands mit einem Downrail sowie einer Tube, die beide unentwegt von motivierten Ridern gehiked wurden.

Ansonsten war aufgrund der Wetterlage nicht so viel los am Samstag. Die meisten machten sich einen gemütlichen Tag am Berg sowie im Tal und bereiteten sich schon mal seelisch auf den großen Showdown am Abend vor.

Trotz des Regens im Tal war eine unglaublich gut gelaunte Crowd pünktlich um 20 Uhr zum Metal Battle am Start und unterstützten die Rider an dem eindrucksvollen Setup, das aus einem Downrail, einem Canon Rail sowie Double Kinked Donkey Rail bestand.

Nach einem heißen Fight setzte sich am Ende unter anderem Oskar "Ossi" Fritzsche - Best Polejam Trick - gegen den Rest des Feldes durch. Außerdem oben mit dabei: Leon Gütl (Best Downrail Trick), Marvin Salmina (Best Double Kinked Trick), Silvia Mittermüller (Best Mattle Battle Girl) & Marina Alonso.



Video: Hotzone.tv Park Opening Hintertux 2019 - Highlights Metal Battle 2019

Nach dieser Anstrengung, egal ob auf dem Stairset oder im Zuschauerfeld, hatten sich alle Beteiligten eine ordentliche Belohnung verdient und die gab es bei der anschließenden äußerst ausgelassenen Party in der Tenne, direkt neben dem Stairset.

Am letzten Tag schwächte der Wind dann wieder etwas ab und die geplanten Sessions wie das Pleasure Kids Shoot und die Hangover Session hosted by SANE! konnten stattfinden. Lediglich das Werni Stock Invitational musste leider doch endgültig für dieses Opening abgesagt werden. Das Licht war zu flach und der Wind für die großen Jumps immer noch zu stark.

Video: Hotzone.tv Park Opening Hintertux 2019 - Highlights Day 4

Wie immer war es uns eine Freude nach Hintertux zum Parkopening zu fahren und mit so vielen anderen motivierten Snowboardern den Start in die Saison zu feiern. Bis zum nächsten Jahr und erstmal auf eine erfolgreiche Saison!

Rider: Fabian Fraidl - Foto: MonEpic

Rider: Fabian Fraidl - Foto: MonEpic

Konzentration am Dropin - Foto: MonEpic

Foto: MonEpic

Oskar Fritzsche - Foto: Mon Epic

Foto: Mon Epic

Best Metal Battle Girl: Silvia - Silvia Mittermüller - Foto: Mon Epic

Best Polejam Trick: Oskar „Ossi“ Fritzsche - Foto; MonEpic

Best Double Kinked Trick: Marvin Salmina von der SANE! Crew - Foto; MonEpic

Die glücklichn Gewinner nach dem Contest mit Michi Schatz von der SANE! Crew - Foto: MonEpic

Das war's! Bis nächstes Jahr! - Foto: MonEpic

Park Opening Hintertux 2019 | Hotzone.tv - Vorbericht

Das Hotzone.tv Park Opening Hintertux 2019 – Auch wenn der Sommer gerade Hochsaison hat und man Abkühlung im Freibad oder See sucht, kommt der nächste Winter ganz bestimmt und damit die Abkühlung im Schnee.

Vom 3.-6. Oktober 2019 übernimmt die Snowboard-Szene und Hintertux lädt Profis, Amateure, Industrievertreter, Snowboard- Fans und Anfänger zum traditionell ersten Opening der Saison.

Es wird gefeiert! 15 Jahre Hotzone.TV Park Opening Hintertux steht für:

# 15 Jahre ... Startschuss in die Winter-Saison für das ‚Who is Who’ der Snowboard-Szene # 15 Jahre ... erstklassige Unterhaltung und legendäre Partys

# 15 Jahre ... Testen der allerneuesten Hardgoods der Snowboard-Industrie

# 15 Jahre ... tolle Side-Events

# 15 Jahre ... alte Freunde treffen und neue Freunde kennenlernen

# 15 Jahre ... Spaß am Snowboarden mit Gleichgesinnten zelebrieren

Die Highlights zum Hotzone.tv Opening Hintertux

Zum Park Opening in Hintertux 2019 wird anlässlich des Jubiläums der Betterpark unter Wille Kaufmanns Leitung in bestem Glanze erstrahlen und in gewohnter Manier einen Top-Park mit großen und kleinen Kicker-Lines für Profis als auch Freestyle-Neulinge bieten, für alle Jib-Fans steht eine feine Auswahl an Rails und Features bereit. Am Berg lädt Local und Profi-Snowboarder Werni Stock zum „Werni Stock Invitational“, hier messen sich Profis am großen Jump in der ersten Big Air Session der Saison.

Der Zillertaler Local Werni Stock kann fliegen. Und wie.

Als ganz spezielles Highlight findet am Parkplatz der Zillertaler Gletscherbahnen am Samstag Abend vor der großen Opening Party der sogenannte „Metal Battle“ statt, ein Rail-Contest für Amateure und Profis, um ihr Können auf dem Brett zu zeigen, das für sie die Welt bedeutet.

Den Termin trägt man sich am besten jetzt schon in den Kalender ein! Details und Updates zum Hotzone.tv Park Opening gibt es auf http://opening.hotzone.tv, sowie auf facebook oder Instagram, #hotzoneopening. Zimmer findet man unter www.tux.at.

