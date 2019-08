Nico Steidle -

Wien Museum: Derzeit leere Ausstellungsflächen werden für außergewöhnliches Projekt "Takeover Street Art & Skateboarding" genutzt. Blue Tomato macht Kunst: Street Art trifft auf Skateboarding.

Boardsport- und Lifestylespezialist Blue Tomato lädt vom 15. bis 18. August zum “Skate off the Art” - Skate Contest, Workshops, Coachings, Skate Yoga und Foto-Contest - alles bei freiem Eintritt

Was genau erwartet euch beim Blue Tomato Skate off the Art?

(08.08.2019, Wien/Schladming) - Das Wien Museum wird im Herbst renoviert, die derzeit leeren Ausstellungsräume werden seit Anfang Juli auf rund 2.000 Quadratmetern Fläche für das unkonventionelle Projekt "Takeover Street Art & Skateboarding" genutzt. In den ersten vier Wochen konnten sich die Initiatoren über rund 27.000 Besucher freuen. Ein echtes Highlight erwartet das vorwiegend junge Publikum am Wochenende vom 15. bis 18. August. Der internationale Boardsport- und Lifestylespezialist Blue Tomato lädt dann zum “Skate off the Art”: Drei Tage lang stehen Workshops, Coachings, Skate Yoga und Foto-Contest am Programm - alles bei freiem Eintritt.

Blue Tomato gibt was an die Szene zurück und verbindet Kunst mit Skateboarding

Ein Highlight von vielen wird definitiv der Blue Tomato Flip the Museum Skate Contest presented by Etnies am Samstag, 17. August, ab 14:00 Uhr, sein. Auch Blue Tomato Teamrider, wie Marco Kada und Antoine Gourdin, sind mit am Start und geben das Beste ihres Trick-Repertoires preis. Alle Infos rund um die Veranstaltung gibt es online auf www.blue-tomato.com/skateofftheart.

Wien Museum feiert 60-jähriges Bestehen

Es ist kein Zufall, dass das Wien Museum heuer sein 60-jähriges Bestehen mit einer Skateboard & Street Art Ausstellung feiert. Immerhin war 1959 ein außergewöhnliches Jahr für Street Art, Skateboarding und das Wien Museum. Es ist 60 Jahre her, dass der "König der Graffiti" Bobby Beck seinen Namen mit Sprühfarbe in Philadelphia verbreitete. 60 Jahre ist es her, dass das „Roller Derby Skateboard“ als erstes kommerziell verkauftes Skateboard auf den Markt kam, und ebenso 60 Jahre sind vergangen, seitdem das Wien Museum in einem von Oswald Haerdtl entworfenen Neubau erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

Skate meets art

Und so genießen Fans noch bis zum 1. September eine einzigartige Kombination aus Skateboarding und Street Art im Museum. Die Veranstaltung bietet eine riesige Spielfläche und umfasst einen eigens eingerichteten Skatepark sowie große Marmor- und Steinflächen für den perfekten Skateboard-Flow.

Das Programm beim Skate off the Art

Takeover Street Art & Skateboarding, Wien Museum, Karlsplatz - bis zum 1. September 2019

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag und Feiertage 14:00 - 22:00 Uhr

Das Programm zum Blue Tomato Skate off the Art:

Donnerstag 15.08. – Sonntag 18.08. / täglich 14:00 – 22:00 Uhr - Design your own Skatedeck Workshops - Design your own Skateschuh Workshops

2. Blue Tomato „Rebuild the City” Skate Obstacles zur freien Benutzung -

3. Spontane Goodie4Trick Sessions am Rebuild the City Obstacle

4. Blue Tomato Area mit Games und Preisen Donnerstag, 15.08. / 14:00 – 22:00 Uhr

5. Skate4Fun Kinder Skateboardkurse presented by Blue Tomato 15:00, 16:00, 17:00 Uhr (jeweils 60 Minuten) Anmeldungen unter https://wienmuseum.at/de/veranstaltungen.html oder telefonisch unter +43 1 505 87 47-85180

6. Freitag, 15.08. / 14:00 – 22:00 Uhr - Girls Skateboard Coaching - 15:00 und 17:00 Uhr (jeweils 90 Minuten) Anmeldungen unter https://wienmuseum.at/de/veranstaltungen.html oder telefonisch unter +43 1 505 87 47-85180 - Skateboard Schmuck Workshop - Skate

7. Yoga: Samstag, 16.08. / 14:00 – 22:00 Uhr - Flip the museum Skateboard Contest supported by Etnies - 14:00-21:00 Uhr / Details: www.facebook.com/events/2449133325310234/

8. Sonntag, 17.08. / 14:00 – 22:00 Uhr - “Where Art meets Sk8boarding” Foto Wettbewerb – Award Zeremonie – 16:00 Uhr

