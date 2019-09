Jake Kuzyk verbessert mit Vans den High Standard OG

Nico Steidle -

Die Saison 2019/2020 steh unmittelbar vor der Tür und der alte Vans Haudegen Jake Kuzyk und Vans haben gerade eine neue Version des Hi-Standard OG– den bestverkauften Snowboardboot aller Zeiten vorgestellt. Jake designte den neuen Boot übrigens höchstpersönlich!! Die Grundpfeiler sind natürlich Vans klassicher Look gepaart mit bester Performance, man sieht allerdings den Einfluss von Jakes Skatestyle. Inspiriert wurde der Boot von wirklich alten Retro Vans, die Jake entdeckte, als er in paar alten Katalogen stöberte. Der Boot ist allerdings nur alt vom Look. Der Boot ist ausgestattet mit dem besten Innenleben, das Vans zu bieten hat. Ultra Cush Innenfutter sorgen für Komfort und Wärme.

Schlicht und stabil. Der besteverkaufte Boot aus dem Hause Vans

Anzeige

Das innovative Popcush 3 D Fußbett sorgt wohl für die beste Schlagdämpfung die man momentan findet. Die V1 Waffle Lug Sohle lässt euch mit eurem Brett verschmelzen und hat zeitgleich einen super Grip.

Und wo kann man dieses Schmuckstück erwerben?

Ihr könnt den Boot und natürlich vieles weitere mehr direkt auf der Webseite von Vans bestellen: https://www.vans.eu/snow.html/geoRedirect=true

