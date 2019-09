Snowboard Flohmarkt 2019 in München

Christian Schubert -

Bereits zum 26. Mal findet am Samstag den 23. November 2019 ab 14.00 Uhr Deutschlands größter Snowboard-Flohmarkt statt. Schoenerboarden e.V. veranstaltet den Münchner Snowboard- & Freeski-Flohmarkt in der Blumengroßmarkt Halle, Schäftlarnstraße 2, 81371 München (U-Bahn Haltestelle Implerstrasse).

Snowboard Flohmarkt 2019 von schoenerboarden in München

Die Blumengroßmarkthalle bietet ein großes Platzangebot für Händler und Besucher. Pünktlich zum Saisonstart treffen sich hier in guter Tradition Snowboarder, Freeskier und solche, die es werden wollen, um mit gebrauchtem Equipment zu handeln, zu fachsimpeln und sich bei einem Gläschen Glühwein oder am NITRO BBQ Grill gemeinsam auf den Winter einzustimmen. Wer für die kommende Wintersaison noch ein günstiges Board, die richtigen Schuhe, eine passende Bindung oder Funktionsbekleidung sucht, ist hier genau richtig. Von hochwertigen Vorjahresmodellen bis hin zu günstigen „Klassikern" der Snowboardgeschichte ist hier alles erhältlich.

So schont man den Geldbeutel für die Weihnachtseinkäufe. Der Snowboard-Flohmarkt ist die Auftaktveranstaltung von schoenerboarden e.V. für die Saison 2019/20 und ist nicht nur eine feste Institution in München, sondern auch in seiner Größe absolut einzigartig im deutschsprachigen Alpenraum. Der Flohmarkt startet dieses Jahr etwas später und ist erstmalig an einem Samstag.

Nach dem großen Erfolg der Aktion in den vergangenen Jahren unterstützt schoenerboarden auch 2019 gemeinsam mit diakonia Bedürftge mit Kleiderspenden.

schoenerboarden möchte Bedürftigen vor Ort helfen und braucht dazu die Unterstützung der Besucher und Teilnehmer. Während des gesamten Flohmarkts sammeln schoenerboarden und diakonia Textilien für die 3 Kleiderkammern von diakonia.

diakonia ist gemeinnützig und versorgt Bedürftige mit ihren Kleiderkammern im Stadtgebiet München mit Kleidung und Dingen für den täglichen Bedarf. Und genau da helfen Textilspenden! Auf der Internetseite von schoenerboarden werden zum Flohmarkt die entsprechenden Bedarfslisten veröffentlicht.

