Infos und alle Termine der Freeski World Rookie Tour 2019/2020 in der Übersicht.

Fotos: Gustav Ohlsson und Ania Grzelka

"If you dream to become a professional action sport athlete, then your future starts from the World Rookie Tour!"

Freeski World Rookie Tour 2019/2020 - Infos & Termine

Seit der Saison 2018/2019 haben junge Freeskier die Möglichkeit im Rahmen der World Rookie Tour Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die Contestreihe ist die weltweit größte Plattform für Nachwuchsfahrer und bietet neben der Möglichkeit zur Teilnahme an Wettbewerben weitere Workshops sowie Hilfen, wie zum Beispiel Kontakt zu Teammanagern, Film & Foto Shootings, Lawinentrainings oder auch Sprachhilfe für aufstrebende Freeskier an.

Chance zum Einstieg ins Pro-Life

Der Gewinner der Freeski World Rookie Tour wird nicht nur den Titel des "World Rookie Champions" erhalten, sondern auch die Möglichkeit zum Einstieg in das Pro-Freeski-Life erhalten. Mit der Einladung zu den Audi Nines sowie einem Spot in der FIS Freeski World Cup Tour können die jungen Nachwuchsrider Kontakt mit den etablierten internationalen Athleten aufbauen und mit ihnen an den wichtigsten Contests der professionellen Freeski-Welt teilnehmen.

Im Rahmen der Freeski World Rookie Tour haben Nachwuchsfahrer die einmalige Chance einen Fuß in die Tür eines Freeski-Pros zu bekommen.

Freeski World Rookie Tour 2019/2020: Alle Termine

Im Sommer 2019 fanden bereits die ersten drei Termine der World Rookie Tour 2019/2020 in Les2Alpes (Frankreich) sowie Neuseeland statt und nun wurden alle Termine für die Nordhalbkugel im Winter 2019/2020 bekanntgegeben.

26. Januar 2020: Colorado World Rookie Tour Grom Fest, Vail, USA (Halfpipe)

Colorado World Rookie Tour Grom Fest, Vail, USA (Halfpipe) 5. bis 6. Februar 20202: REV Tour Rookie Fest, Mammoth Mountain, USA (Slopestyle & Halfpipe)

REV Tour Rookie Fest, Mammoth Mountain, USA (Slopestyle & Halfpipe) 8. Februar 2020: Colorado World Rookie Tour Grom Fest, Keystone A51, USA (Slopestyle)

Colorado World Rookie Tour Grom Fest, Keystone A51, USA (Slopestyle) 13. bis 16. Februar 2020: Balkan Rookie Fest, Sofia, Bulgarien (Slopestyle)

Balkan Rookie Fest, Sofia, Bulgarien (Slopestyle) 28. Februar bis 1. März 2020: Innsbruck Rookie Fest, Skyline Park Nordkette, Österreich (Slopestyle)

Innsbruck Rookie Fest, Skyline Park Nordkette, Österreich (Slopestyle) 14. bis 18. März 2020: MDC Rookie Fest, Madonna Di Campiglio, Italien (Slopestyle)

MDC Rookie Fest, Madonna Di Campiglio, Italien (Slopestyle) 23. bis 27. März 2020: World Rookie Finals, Seiser Alm, Italien

Die Termine der Tour 2019/2020 in der Übersicht.

Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Webseite worldrookietour.com.

Das Finale der Tour findet wie im letzten Jahr in Italien auf der Seiser Alm statt.

