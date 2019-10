Jörg Angeli -

Gute Neuigkeiten aus Kaprun: Der Snowpark Kitzsteinhorn öffnet dieses Wochenende, am 12. Oktober 2019 seine Tore. Alle wichtigen Infos.

Wann startet die Saison am Kitzsteinhorn?

Das Wichtigste zuerst: Sowohl das Skigebiet als auch der Snowpark am Kitzsteinhorn sind ab dem 12. Oktober 2019 geöffnet!

Die gute Schneelage lässt diese Saison einen frühen Start zu und der Gletscher Park wird mit einem ersten Setup rechtzeitig aufgebaut sein.

Wie sieht das Setup am Kitzsteinhorn aus?

Das erste Setup im Gletscherpark am Kitzsteinhorn setzt sich wie bereits aus den letzten Jahren gewohnt aus verschiedenen Jibs sowie Easy- und Medium-Kickern zusammen:

Dancefloor 4m

Flat tube 5m

Rainbow Box 6m

Kicker 5m

Kicker 8m

Downtube 6m

Downrail 6m

Downtube 9m

DFD 9m

Fat flat tube 6m

Flat tube 5m

Up Down Tube 11m

Barriers 9m

Downrail 9m

Up Tube 5m

Up Down Rail 10m

Multi Tube 6m

Downrail 4m

Donkey Tube 7m

Downtube6m

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Virgin park ride 👉tomorrow doors open @nitrousa @volcomsnow Ein Beitrag geteilt von Snowpark Kitzsteinhorn (@kitzsteinhornsnowpark) am Okt 11, 2019 um 10:57 PDT



Video: ToptoBottom-Run durch den Gletscherpark mit Tom Ritsch (Dez. 2017)

Die Superpipe am Kitzsteinhorn

Die Superpipe am Kitzsteinhorn hat zwar zum Ski Opening am Wochenende noch nicht geöffnet, wird aber im Dezember mit einer Länge von 150 Metern sowie 6,5 Metern Höhe aufgebaut sein. Bereits vorher finden ab 4. November die Superpipe Trainingsweeks statt. Dort wird sich eine Auswahl der internationalen Suerpipe-Elite am Kitzsteinhorn auf die Saison vorbereiten. Unter anderem hat auch der Olympia Goldmedaillengewinner David Wise sich hier auf einen seiner größten Siege vorbereitet.

Gebaut wird die Halfpipe am Kitzsteinhorn weiterhin von Alli Zehetner, der auch für die Pipe bei den Olympischen Spielen verantwortlich war.

Neu am Kitzsteinhorn 2019/2020: der Maisi Park

Freestyle-Fans werden am Kitzsteinhorn diese Saison noch mehr Optionen finden: Der neue Maisi Park ergänzt ab Dezember 2019 das Angebot. Dort finden vor allem Beginner eine gute Auswahl an Rail- und Fun-Lines.

Events am Kitzsteinhon 2019/2020

Natürlich wird es auch diese Saison wieder diverse spannende Events am Kitzsteinhorn geben:

8. bis 10. November: "Cash4Trick"-Contest im Rahmen der WOW Glacier Love

"Cash4Trick"-Contest im Rahmen der WOW Glacier Love 29. November bis 1. Dezember: Elooa Girls Balance Camp - Coaching-Camp für Snowboarderinnen

Elooa Girls Balance Camp - Coaching-Camp für Snowboarderinnen 31. März bis 4. April 2020: World Rookie Tour Finals

World Rookie Tour Finals 25. April 2020: Kitzsteinhorn Banked Slalom

Weitere Infos findet ihr auf Instagram, Facebook sowie der offiziellen Webseite.

Es kann losgehen am Kitzsteinhorn 2019/2020: Ski und Park Opening finden am 12. Oktober 2019 statt. - Foto: Kitzsteinhorn

