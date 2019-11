Alarmstufe Kot.. äh rot: das Kreuzworträtsel ist kaputt

Nico Steidle -

In unserem neuen Printmagazin, das heute in den Handel kommt, gibt es unter anderem ein Kreuzworträtsel, in welchem unsere treuen Leser wunderbare Skullcandy Kopfhörer gewinnen können.

Nun ist es einem unserer Mitarbeiter auf dem Töpfchen aufgefallen, dass sich der Fehlerteufel in unser Kreuzworträtsel eingeschlichen hat. Leider ist uns bei der Formatierung des Hefts ein Teil des Rätsel auf eine zweite Seite gerutscht und somit im schwarzen Loch der Druckerei verschwunden.

Damit ihr aber trotzdem die Gelegenheit bekommt das Rätsel zu lösen, gibt es hier nochmal eine korrigierte Version des Rätsels als PDF zum ausdrucken/downloaden, die ihr euch in euer Heft kleben könnt: Kreuzworträtsel.

Verzeiht die Umstände und vielen Dank für euer Verständnis

Euer Prime Team

