Powderchase 2019 | Snowboard-Trip mit Powdergarantie

Du möchtest mit gleichgesinnten Freeriden und das bei den besten Bedingungen die Du in Europa finden kannst? Genau dafür steht Powderchase!

Das Powderchase Konzept

Die Crew rumd um Powderchase sorgt dafür, dass Du zu 100% feinsten Powder unter dein Board bekommst. Kurz bevor es losgeht wird die Wetter- und Schneelage in Europa gecheckt und je nach Bedingungen kann es vorkommen, dass der kommende Powder-Trip spontan ins französische Charmonix geht. Eins ist auf jeden Fall sicher - der Powder!

Du musst Dir also keinen Kopf mehr machen wenn es um die Planung deines nächsten Freeride Abenteuers geht. Das übernehmen die Jungs & Mädels von Powderchase für Dich damit Du dich zu 100% auf Snowboarden konzentrieren kannst.

Vor Ort bist Du mit erfahrenen Bergführern und Guides unterwegs die immer noch einen "secret run" aus der Tasche ziehen wenn der Rest schon zerpflügt wurde und alle bereits dem Apres-Ski frönen.

„THIS WEEKEND WAS INSANE. I HAVE NEVER SEEN SO MUCH SNOW. “

– Powderchaser 2016 nach einem Wochenende in Warth-Schröcken -

Eines muss aber klar sein, Powderchase ist keine Snowboard oder Ski-Schule. Ihr solltet also schon ein gewisses Level an Freeride-Experience mitbringen um bei diesem ultimativen Freeride-Trip dabei sein zu können.

Wenn Du also ein guter Freerider bist und im Moment überlegst was Du im Winter so veranstalten könntest, dann können wir Dir Powderchase.com wirklich wärmstens empfehlen. Es gilt aber schnell zu sein, denn die Plätze sind heißbegehrt und schnell vergriffen.



SLOWderchase - für Backcountry Neulinge

An zwei Terminen dieses Jahr gibt es auch für Backcountry-Anfänger die Möglichkeit das Powderchase Erlebnis zu genießen.

SLOWderchase zielt darauf ab, Sie in den besten Powder zu bringen und bietet die Möglichkeit, Ihre eigenen Fahrkünste zu verbessern. Wie bei einer normalen Powderchase: Nur der Termin für diese Powderruns in die Alpen steht fest. Was das Ziel sein ist, wird in letzter Minute durch Schnee- und Wettervorhersagen entschieden.

Sowderchase richtet sich aber an Rider, die ihre Backcountry-Skills durch Training (wie gesagt - purer Powdergenuss) verbessern wollen. Alles in einem viel einfacheren Tempo und mit einer Gruppe, die das gleiche Level hat. An allen drei Tagen werden Sie von einem zertifizierten lokalen Instructor und einem sehr erfahrenen Guide von Powderchase begleitet, der Dir kleine Tricks zeigt wie Du dich einfacher und effizienter im Backcountry bewegst, um mehr Energie und Spaß zu haben!

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 2 Gruppen a 7 Personen begrenzt.

Das Powderchase Team

Das Team besteht aus erfahrenen Skifahrern und Snowboardern die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben.

Ricarda

Ricarda ist nicht nur ein Adrenalin-Junkie und immer auf der Suche nach den steilsten und schmalsten Couloirs, sondern auch der Kopf hinter Powderchase. Dank ihrer Verbindungen in die Industrie und ihrer Leidenschaft für Powder findet sie immer die besten Ziele und organisiert alles. Als Mutter von 3 tollen ist sie die Definition einer echten "badass" Mom!

Planks: Skis

Favourite Terrain: Steep Shoots & Couloirs

Nick

Nick ist die nächste Powderchase Generation. Er ist nicht nur charmant, sondern levelt auch das Powderchase Backofficemit seiner entspannten Art! Und wenn es ums Skifahren geht, ist das der Typ, mit dem man sich auf den Weg machen sollte! Er weiß nicht nur, wie man Ski fährt, sondern auch, wie man eine ordentliche Portion Style dazupackt.

Nick

Planks: Skis

Favourite Terrain: As playful as it can get... as long as there is something to jump over!

Arno

Arno liebt Actionsport und Wodka-Lemon! Er steht bereits seit den 90er Jahren auf dem Brett und versuchte damals schon alle davon zu überzeugen, dass Schneesport mit einem Brett deutlich mehr Sinn ergibt. Aber jetzt, da er älter geworden ist, wagt er es auch ab und an sich mit zwei Brettern untern den Füßen blicken zu lassen ☺ . Unter der Woche arbeitet Arno für eine bayerische Autofirma und kümmert sich um seine Frau und die drei Söhne!

Arno

Planks: Snowboard

Favourite Terrain: Big and wide slopes

Martin

Martin ist ein echtes Doppeltalent, wenn es ums Fahren im Schnee geht! Er fährt Ski genauso gut wie Snowboard. Aufgrund seiner Arbeit in der Sportindustrie ist Martin der richtige Ansprechpartner, wenn es um materialtechnische oder überhaupt technische Fragen geht. Und wenn du willst, dass Du eine sehr direkte Antwort auf deine Frage bekommst, dann ist das dein Mann!

Planks: Skis

Favourite Terrain: Treeruns, wide slopes... really anything

Anna

Wenn du Anna zum ersten Mal siehst denkst du wahrscheinlich an eine schüchterne, hübsche Blondine, aber da wirst Du eines besseren beleehrt werden. Anna ist eine knallharte Skifahrerin und im Sommer ein großer Fan von Downhill-Biking. Sie hat vor nichts Angst und hat definitiv eine schnelle Zunge. Wenn Du auf der Suche nach lustigsten Sesselliftfahrten bist - dann solltest Du dich mit Anna zusammenschließen!

Planks: Skis

Favourite Terrain: Tree Skiing

Timo

Dieser hübsche Teufel sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch ein verdammt guter Skifahrer und wahrscheinlich einer der nettesten Jungs, die man so treffen kann. Er ist ein echtes Naturtalent, wenn es um jede Art von Sport geht. Im Sommer surft er meist, was auch seine Inspiration für seinen Ski Style ist. Timo ist nicht nur ein wahrer Sportler, sondern auch eine Art digitaler Nomade, der die Welt bereist und allen die in Sachen SEO unterstützung benötigen hilft.

Planks: Skis

Favourite Terrain: Pillow Lines

Powderchase Termine 2019

Regular Powderchase

Slowderchase

Specials 2019

Um Dich bestens auf den Trip vorzubereiten schau Dir unseren Backcountry Guide an.

