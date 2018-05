Die MHP Riesen Ludwigsburg haben sich beim Final Four der Champions League mit dem vierten Platz begnügen müssen. Die Schwaben verloren am Sonntag das kleine Finale in Athen gegen UCAM Murcia mit 74:85 (32:42). Das Endspiel bestreiten Riesen-Bezwinger AS Monaco und Gastgeber AEK Athen.

Im ersten Viertel konnte Ludwigsburg das Spiel noch ausgeglichen gestalten, doch dann musste die Mannschaft von Trainer John Patrick abreißen lassen. Mitte des zweiten Viertels wuchs der Rückstand auf zehn Punkte an (17:27). Zwar kämpften sich die Riesen nach der Halbzeitpause wieder heran, jedoch konnten sie nicht mehr an Murcia vorbeiziehen. Bester Ludwigsburger Werfer war Kerron Johnson mit 17 Punkten.

Ludwigsburg gegen Monaco chancenlos

Das Halbfinale am Samstag gegen Monaco hatte Ludwigsburg mit 65:87 (38:36) verloren.

Der Weg zum Final Four des dritthöchsten Europapokalwettbewerbs nach der EuroLeague und dem EuroCup war für Ludwigsburg lang gewesen. Über drei Qualifikationsrunden war der Sprung in die Gruppenphase gelungen. Als Tabellenzweiter qualifizierte sich das Team dort für die K.o.-Phase, wo es gleich zwei Bundesligisten ausschaltete: im Achtelfinale die EWE Baskets Oldenburg, im Viertelfinale medi Bayreuth. Die Franken sind ab Mittwoch auch Ludwigsburgs Auftaktgegner in den Bundesliga-Playoffs.