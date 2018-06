Für Basketball-Nationalspieler Johannes Voigtmann ist der Traum vom Gewinn der spanischen Meisterschaft geplatzt.

Voigtmann unterlag mit seinem Klub Saski Baskonia Vitoria EuroLeague-Sieger Real Madrid mit dem potenziellen Nummer-Eins-Pick im anstehenden NBA-Draft, Luka Doncic, im vierten Play-off-Finalspiel mit 85:96 (38:42)und verlor die best-of-five-Serie mit 1:3.

Vitoria hatte im Halbfinale den vom früheren Bundestrainer Svetislav Pesic betreuten FC Barcelona ausgeschaltet. In der Fernando-Buesa-Arena in Vitoria gehörte Voigtmann nicht zur Startformation der Gastgeber, der Center kam 25 Minuten zum Einsatz und erzielte zwei Punkte.

Real macht Triple perfekt

Für Rekordchampion Real war es bereits der 34. Meistertitel. Die Königlichen machten damit auch das Triple aus Pokal, Euroleague und Meisterschaft perfekt.

Doncic gelangen in seinem letzten Spiel für die Spanier acht Punkte, acht Rebounds und zwei Assists, bevor er nun zum NBA-Draft nach New York am Donnerstag reisen wird.

Für Voigtmann stehen nun die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Österreich (29. Juni/Braunschweig) und Gastgeber Serbien (2. Juli/Novi Sad) auf dem Programm. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) führt die Staffel G nach vier Siegen aus vier Spielen vor Serbien (3:1) an und hat bereits vorzeitig die zweite Gruppenphase erreicht.