Im Pokal der Basketball Bundesliga (LIVE im TV auf SPORT1) kommt es kurz vor Weihnachten zum Viertelfinal-Kracher zwischen Titelverteidiger Bayern München und dem diesjährigen Finalgegner ALBA Berlin.

Das ergab die Auslosung am Freitagabend in Berlin, die Bundestrainer Henrik Rödl vornahm. Die Runde der letzten Acht wird am 22. und 23. Dezember ausgetragen.

"Wir haben ein fantastisches Spiel produziert", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz bei Telekom Sport. Im reformierten Wettbewerb, der in dieser Saison mit vier K.o.-Runden und ohne Finalturnier (Top Four) ausgetragen wird, kommt es außerdem zu den Spielen BG Göttingen - Brose Bamberg, Science City Jena - Telekom Baskets Bonn und Fraport Skyliners - Löwen Braunschweig.

Das Viertelfinale (22./23. Dezember) im Überblick:

BG Göttingen - Brose Bamberg

Science City Jena - Telekom Baskets Bonn

Fraport Skyliners - Löwen Braunschweig

Bayern München - ALBA Berlin