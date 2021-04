Das "Top Four" um den deutschen Basketball-Pokal wird live und frei empfangbar von MagentaSport übertragen. Zu sehen sind am 17. April aus München die beiden Halbfinals zwischen ratiopharm Ulm und Bayern München (15.45 Uhr) sowie zwischen der BG Göttingen und Titelverteidiger Alba Berlin (19.15 Uhr), das Finale am 18. April steigt ab 14.30 Uhr.

Michael Körner und Markus Krawinkel kommentieren die Spiele, Jan Lüdeke und Sascha Bandermann moderieren. Alex Vogel ist als Experte im Einsatz.