Bundesligist medi Bayreuth hat den Vertrag mit Trainer Raoul Korner bis 2020 verlängert.

Das gab der Klub am Sonntag nach dem knappen 86:83 gegen die BG Göttingen bekannt.

"Ich habe schon von Beginn an gesagt, dass ich immer gerne so lange an einem Standort bleibe, so lange ich eine Perspektive sehe. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Reise noch nicht zu Ende ist", sagte Korner.

Der 43-jährige Österreicher hatte Bayreuth in dieser Saison zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ins Top Four des BBL-Pokals geführt. In der Bundesliga liegt Bayreuth derzeit auf dem vierten Platz.