Bundesligist ratiopharm Ulm hat sein Zwischentief offenbar endgültig überwunden und hält wieder gezielt Kurs auf die Playoff-Runde.

Beim 87:72 (38:39) gegen Science City Jena festigten die Schwaben durch den zweiten Sieg nacheinander ihren Platz unter den besten Acht. An der Tabellenspitze behauptete der frühere Serienmeister ALBA Berlin seinen zweiten Rang hinter dem enteilten Tabellenführer Bayern München durch ein 91:71 (42:31) gegen den Mitteldeutschen BC.

Für den MBC wird die Lage im Abstiegskampf immer bedrohlicher. Die Abfuhr in Berlin war für das Team aus Weißenfels bereits die sechste Pleite in Folge.

Für Jena, das vor dem Gastspiel in Ulm durch drei Erfolge in vier Spielen zarte Playoff-Ambitionen erkennen gelassen hatten, bedeutete die Niederlage nach einer knappen Pausenführung einen herben Dämpfer für die Hoffnungen auf die Teilnahme an der Finalrunde.

München hatte bereits am Freitag seine momentane Dominanz in der Liga erneut bestätigt. Das 80:74 bei s.Oliver Würzburg war bereits der 14. Sieg der Bayern in Serie.