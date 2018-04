Die Fraport Skyliners aus Frankfurt haben im Kampf um die Playoff-Plätze in der Basketball-Bundesliga vorgelegt. Die Hessen siegten am 27. Spieltag klar mit 83:67 (42:30) gegen den Mitteldeutschen BC und schoben sich mit 32:22 Punkten zumindest vorübergehend an Meister Brose Bamberg (30:22) vorbei auf Rang sieben. (Die Tabelle der BBL)

Der Vorsprung auf das neuntplatzierte Team von ratiopharm Ulm (28:24) beträgt vier Pluspunkte, allerdings haben die Ulmer ein Spiel weniger absolviert. In der zweiten Partie am Ostermontag bezwangen die Löwen Braunschweig das abgeschlagene Tabellenschlusslicht Walter Tigers Tübingen mit 94:77 (37:42).

Die Spiele im Stenogramm:

Fraport Skyliners - Mitteldeutscher BC 83:67 (42:30)

Beste Werfer: Webster (26), Scrubb (19), Wohlfarth-Bottermann (12) für Frankfurt - Jones (18), Warren (12), Drenovac (11) für Mitteldeutscher

Zuschauer: 4220

Basketball Löwen Braunschweig - Walter Tigers Tübingen 94:77 (37:42)

Beste Werfer: Eatherton (22), Kone (16), Lansdowne (13), Morse (13), Jaramaz (12), Klepeisz (11) für Braunschweig - Stewart (16), Upshaw (16), Jordan (13), Theis (11), Lee (10) für Tübingen

Zuschauer: 2914