Pokalsieger Bayern München hat in den Playoffs der Basketball-Bundesliga den Ausgleich hinnehmen müssen.

Im zweiten Viertelfinalspiel unterlag der Hauptrundengewinner bei den Fraport Skyliners mit 69:75 (35:42), in der best-of-five-Serie steht es nun 1:1.

Am Samstag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) steht das dritte Duell in München an.

Bayern läuft Rückstand hinterher

Die Bayern, die das Auftaktspiel zu Hause erst nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte gewonnen hatten (85:72), liefen in Frankfurt ab der Pause einem Rückstand hinterher und ließen die Gastgeber durch einen 0:10-Negativlauf davonziehen.

Der Frankfurter Quantez Robertson sorgte gut 100 Sekunden vor Schluss mit dem Korb zum 74:63 für die Entscheidung.

Bester Werfer der Skyliners war Phil Scrubb, Topscorer der Hauptrunde, mit 15 Punkten. Bei den Münchnern, die Vladimir Lucic Ende des dritten Viertels wegen einer Verletzung verloren, kam Jared Cunningham auf 14 Punkte.

Das Spiel im Stenogramm:

Fraport Skyliners - Bayern München 75:69 (42:35)

Beste Werfer: Scrubb (15), Sibert (13), Robertson (12), Huff (11), Bonga (10) für Frankfurt

Cunningham (14), Booker (10) für München

Zuschauer: 4640

Playoff-Stand: 1:1