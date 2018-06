Der frühere Serienmeister Alba Berlin ist mit einem hart erkämpften Auswärtssieg gegen Bayern München in die Finalserie der Basketball Bundesliga gestartet. Das junge Team von Trainer Aito Garcia Reneses setzte sich am Sonntag mit 106:95 (87:87, 46:38) nach Verlängerung gegen den Hauptrundensieger durch und ging in der Best-of-five-Serie in Führung. Das zweite Duell steigt am Donnerstag (ab 19.00 Uhr im LIVETICKER) in Berlin.

München verliert Heimvorteil

Die Mannschaft aus der Hauptstadt untermauerte damit ihren Anspruch auf den ersten Meistertitel seit zehn Jahren. Vor 6054 Zuschauern erwischte Alba im ersten und im zweiten Viertel den deutlich besseren Start. München war schwach an der Freiwurflinie und leistete sich einige unnötige Ballverluste, Berlin ging mit einer Acht-Punkte-Führung in die Halbzeit.

Dank der Topscorer Nihad Djedovic (18 Punkte) und Danilo Barthel (17) kam München im Schlussviertel noch einmal auf und ging sogar in Führung, angeführt von Marius Grigonis retteten sich die nun wankenden Berliner in die Overtime. Der Litauer war mit 30 Punkten bester Werfer seines Teams, fehlte wegen fünf persönlicher Fouls dann aber in der entscheidenden Phase. Das Team um Hauptrunden-MVP Luke Sikma ließ sich davon nicht beirren und nahm den Münchnern doch noch den Heimvorteil.