BBL: ratiopharm Ulm - ALBA Berlin LIVE im TV, Stream & Ticker

Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart will ratiopharm Ulm in der Basketball-Bundesliga die Wende einleiten.

Mit ALBA Berlin kommt aber ein echtes Topteam in die Ratiopharm Arena, welches mit zwei Kantersiegen in die Saison gestartet ist. (Basketball-Bundesliga: ratiopharm Ulm - ALBA Berlin am Sa. ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Nach gerade einmal zwei Spielen haben sie 227 eigene Zähler und eine Punkt-Differenz von +96 auf dem Konto. Die Berliner haben allerdings eine beschwerliche Anreise hinter sich. Noch am Mittwoch mussten sie beim Eurocup-Sieg über CSP Limoges in Frankreich antreten.

ALBA-Boss: Donuts für 100 Punkte

Daher muss gegen Ulm schon eine besondere Motivation her: "Unser Konditionscoach wird nicht glücklich sein. Der nächste Spieler, der die 100 Punkte voll macht, muss Donuts mit zum nächsten Training bringen", scherzte ALBA-Sportdirektor Himar Ojeda Perez auf Twitter.

Nach dem zehnten Platz in der Vorsaison hinkt der Vizemeister von 2016 seinen Erwartungen noch hinterher - und das, obwohl Starspieler Per Günther im SPORT1-Interview vor Saisonbeginn noch Optimismus verbreitet hatte: "Man merkt, dass der Trainer und der Manager mit neuem Konzept und neuen Ideen aus dem Sommer gekommen sind. Wir haben neues Personal und neue Spielideen. Daher sehe ich nicht, warum wir nicht an die Vergangenheit anknüpfen sollten statt an letztes Jahr."

Für Ulms Ismet Akpinar wird es ein Treffen mit alten Bekannten, schließlich war er zwischen 2013 und 2017 noch für ALBA auf Körbejagd gegangen.