Basketball: FC Bayern mehrere Wochen ohne Stefan Jovic wegen Hüftverletzung

Herber Rückschlag für die Euroleague-Ambitionen der Bayern-Basketballer.

Aufbauspieler Stefan Jovic fehlt den Münchnern mehrere Wochen. Das gab Trainer Dejan Radonjic am Dienstag bekannt. "Ich hoffe, dass er uns nur wenige Wochen fehlen wird,wahrscheinlich werden es aber mindestens zwei oder drei sein", wird der Bayern-Coach von der Abendzeitung zitiert.

Der Serbe hatte sich im Ligaspiel gegen Jena am Hüftansatz verletzt und verpasste bereits die Partie in der Euroleague gegen Baskonia Vitoria.

Nun fehlt Jovic auch im Liga-Kracher gegen Oldenburg (BBL: EWE Baskets Oldenburg - FC Bayern München ab 18.30 Uhr LIVE im TV und STREAM) und für die kommenden Aufgaben in der Euroleague.

Während die Münchner in der BBL unangefochten an der Tabellenspitze stehen, kämpfen sie in der Euroleague noch um das Erreichen der Playoffs. Nach 22 Spielen stehen sie auf dem siebten Rang.

Neben Jovic müssen die Münchner bereits seit Anfang Dezember auf Devin Booker verzichten.