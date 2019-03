vergrößernverkleinern Devin Booker vom FC Bayern (r.) ist bei All-Star-Game der BBL nicht dabei © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Am Samstag steigt in Trier das All-Star-Game der BBL. Diverse Topstars sowie die vorgesehenen Trainer sagen ihre Teilnahme an der Veranstaltung kurzfristig ab.