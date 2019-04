Der deutsche Nationalspieler Philipp Herkenhoff vom Bundesligisten Rasta Vechta hofft auf den Sprung in die NBA. Der 19 Jahre alte Flügelspieler hat sich für den Draft der besten Liga der Welt angemeldet. Ob er letztendlich an dem am 20. Juni stattfindenden Auswahlverfahren teilnehmen will, muss er bis zum 10. Juni entscheiden.

"Es ist ein Traum von mir, in der NBA zu spielen – mit und gegen die besten Basketballer der Welt. Wenn ich mein Spiel auf diesem allerhöchsten Niveau weiter entwickeln könnte, wäre das eine riesige Chance, für die ich sehr dankbar wäre und die ich ergreifen würde", sagte Herkenhoff.

In der laufenden Saison erzielte er für das Überraschungsteam im Schnitt 5,1 Punkte und holte 2,8 Rebounds pro Spiel. Im Dezember debütierte Herkenhoff im deutschen Nationalteam.