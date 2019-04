Meister Bayern München ist dem Hauptrundensieg in der Basketball Bundesliga (BBL) einen Schritt näher gekommen. Das Team von Trainer Dejan Radonjic gewann am 28. Spieltag 84:73 (48:36) gegen die Löwen Braunschweig und behauptete seinen Vorsprung an der Spitze.

Allerdings läuft der heutige Erfolg eher unter Arbeitssieg als unter Gala. Die Bayern kamen im ersten Viertel nur schwer in das Spiel. Erst im zweiten Durchgang spielten die Hausherren dann ihre ganze Klasse aus und stellten die Weichen auf Sieg.

Bildergalerie Die größten Momente der Karriere von Dirk Nowitzki in NBA und Nationalmannschaft 23 Bilder

Der dritte und vierte Abschnitt stand dann ganz im Zeichen des Verwaltungsmodus. Zwar wirkten die Münchner in jeder Phase des Spiels souverän, aber mehr als das absolut Nötige war bei den Münchnern heute nicht drin. Trotzdem ist der Sieg hochverdient.

Anzeige

Bester Werfer der Bayern war Nationalspieler Danilo Barthel (22 Punkte). Als Topscorer der Bamberger kam Ricky Hickman auf 19 Punkte.

Bamberg stoppt Negativlauf

Der Titelverteidiger steht bei 52:4 Punkten, dahinter folgen die EWE Baskets Oldenburg (46:10), die am Samstag medi Bayreuth 90:81 (42:40) bezwungen hatten. Braunschweig (26:28) verlor als Tabellenneunter im Kampf um einen Play-off-Platz an Boden. (BBL im SPORT1-Datencenter)

Der frühere Serienmeister Brose Bamberg stoppte derweil seinen Negativlauf und darf weiter auf den Heimvorteil in den Play-offs hoffen. Der Pokalsieger feierte beim 101:92 (51:49) gegen die Hakro Merlins Crailsheim den ersten Sieg nach zuvor drei Niederlagen in Serie. Mit 38:16 Punkten bleibt Bamberg Fünfter, Crailsheim (14:38) steckt weiter im Abstiegskampf.

Science City Jena behält die Rote Laterne

Aufsteiger Crailsheim (14:40) liegt als Tabellen-16. knapp vor den Eisbären Bremerhaven (12:44), die die Telekom Baskets Bonn 88:67 (46:36) besiegten. Letzter ist weiter Science City Jena (10:46).