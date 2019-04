Im Traditionsduell der Telekom Baskets Bonn gegen Brose Bamberg hat Bonn das bessere Ende für sich. In eigener Halle feiern die Baskets einen souveränen 92:81-Heimsieg und holen damit wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs.

In der ersten Hälfte war es ein Duell auf Augenhöhe, in dem sich beide Teams nichts schenkten. Ständige Führungswechsel und heiße Duelle unter dem Korb waren die Regel. Dennoch hätten die Gastgeber bereits hier die Führung übernehmen können, wenn sie bei ihren Freiwürfen konsequenter gewesen wären. Aber eine Quote von 50 Prozent ist definitiv zu wenig von der Linie. Daher ging es mit 40:40 in die Pause.

In der zweiten Hälfte übernahm Bonn dann immer mehr das Kommando. Zwar konnten sich die Gäste mit ihrer individuellen Qualität lange im Spiel halten, aber am Ende war die einzelne Klasse bei Bamberg zu wenig, um in Bonn was mitzunehmen. Vor allem das Fehlen von Cliff Alexander machte sich mit zunehmender Spieldauer immer stärker bemerkbar.

Damit landen die Bonner einen Big Point im Kampf um die Playoffs. Bamberg verpasst mit der Niederlage etwas den Anschluss an die absolute Spitzengruppe. (SERVICE: Die BBL im SPORT1-Datencenter)

Der 27. Spieltag im Überblick

Freitag, 05. April

Basketball Löwen Braunschweig - Giessen 46ers 105:101 (45:64)



Samstag, 06. April

Rasta Vechta - EWE Baskets Oldenburg 100:85 (58:42)

Mitteldeutscher BC - Science City Jena 109:92 (48:36)

medi Bayreuth - BG Göttingen 75:78 (35:42)

Hakro Merlins Crailsheim - Alba Berlin 69:105 (37:50)



Sonntag, 07. April

MHP Riesen Ludwigsburg - ratiopharm Ulm 92:98 (53:40)

s.Oliver Würzburg - Eisbären Bremerhaven 80:71 (37:31)

Telekom Baskets Bonn - Brose Bamberg 92:81 (40:40)

Fraport Skyliners - Bayern München (18.00)