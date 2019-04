vergrößernverkleinern Tyrese Rice von Brose Bamberg © Imago

Am 27. Spieltag der BBL empfangen die Telekom Baskets Bonn die Brose Bamberg. Mit einem Sieg kann Bonn an den Gästen heranrücken. Bamberg will das verhindern.