Drei Spiele, drei Siege: ALBA Berlin lässt Meister und Tabellenführer Bayern München in der Basketball-Bundesliga nicht aus den Augen.

Die Berliner gewannen gegen die Skyliners Frankfurt mit 87:53 (40:28) und bleiben aufgrund der besseren Trefferquote Tabellenzweiter vor den ebenfalls ungeschlagenen Merlins Crailsheim und den Baskets Oldenburg. Frankfurt ist punktlos Letzter.

Bereits am Freitag geht es für Berlin in der EuroLeague beim FC Barcelona weiter. Zum Auftakt hatten die Albatrosse gegen den russischen Spitzenklub Zenit St. Petersburg gewonnen, zuletzt gab es am vergangenen Freitag eine Niederlage bei Anadolu Istanbul.