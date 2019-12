Crailsheim will zurück in die Spur

vergrößernverkleinern Crailsheim musste zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen © HAKRO Merlins Crailsheim

In der Basketball Bundesliga steht das Duell zwischen Würzburg und Crailsheim an. Crailsheim will sich dabei auf den Playoffs-Plätzen festbeißen.