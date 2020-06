Brose Bamberg ist beim Finalturnier der easycredit BBL in München ins Viertelfinale eingezogen. Mit einem souveränen 100:82 (58:40) gegen Rasta Vechta schlossen die Franken die Vorrundengruppe B auf dem dritten Platz ab und treffen in der Runde der letzten Acht auf den Zweiten der Gruppe A, die EWE Baskets Oldenburg (Donnerstag, 20.30 Uhr).

"Das war ein Schritt in die richtige Richtung", sagte Bambergs Christian Sengfelder (18 Punkte) bei MagentaSport: "Wir sind bereit für das Viertelfinale."

Vechta, das die vierte Niederlage im vierten Spiel kassierte, bleibt hingegen nur noch das Duell um Platz neun gegen die Hakro Merlins Crailsheim (Dienstag, 20.30 Uhr).

Am Abend spielt ALBA Berlin gegen die MHP Riesen Ludwigsburg (easyCredit BBL: ALBA Berlin – MHP Riesen Ludwigsburg ab 20.30 Uhr LIVE im TV und STREAM) um den Sieg in Gruppe B. Der Verlierer der Partie bekommt es mit Meister Bayern München zu tun. Die Fraport Skyliners, die am Montag spielfrei hatten, sind als Vierter der Gruppe ebenfalls in den Playoffs und treten gegen ratiopharm Ulm an (Mittwoch, 16.30).

Bamberg ließ gegen den Außenseiter nichts anbrennen und zog bereits im ersten Viertel davon. Im zweiten Durchgang leistete Vechta ein wenig mehr Gegenwehr, der Rückstand betrug zur Pause dennoch 18 Punkte. Angeführt von Shooting Guard Travis Simpson kam Rasta mit viel Schwung aus der Pause, doch Bamberg legte noch einmal einen Gang zu und ließ sich den Erfolg nicht mehr nehmen.

Bester Werfer der Bamberger war Jordan Crawford mit 21 Punkten, Simpson (28) war für Vechta am erfolgreichsten.

Das Spiel im Stenogramm:

Brose Bamberg - Rasta Vechta 100:82 (58:40)

Beste Werfer: Crawford (21), Sengfelder (18), Taylor (14), Marei (10) für Bamberg - Simpson (28), Rebec (16), Herkenhoff (10), Zyskowski (10) für Vechta