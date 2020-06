Die easycredit Basketball-Bundesliga untersagt ihren Profis beim Neustart ähnliche Protestaktionen gegen Rassismus wie zuletzt im Fußball.

"Grundsätzlich ist es so, dass politische Äußerungen im Ligabetrieb verbal oder non-verbal nicht gestattet sind", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz und fügte an: "Für uns gilt wie im Fußball: Wir treiben Sport, und es gibt keine politischen Äußerungen in jedwede Richtung, da öffnen wir nicht die Tür." Gleichwohl habe man Verständnis, wenn das Thema gerade die Spieler aus den USA beschäftigt.

Die Aussagen des Liga-Bosses sorgten umgehend für Unmut und Widerspruch bei den Spielern. Per Günther von ratiopharm Ulm wandte sich via Twitter an seine Kollegen: "Wenn Ihr euch äußern und im bevorstehenden Turnier gegen Rassismus Stellung beziehen wollt - bitte zögert nicht, dies zu tun. Die ersten 10.000 an Bußgeldern gehen auf mich", schrieb der 32-Jährige.

Auch Rasta Vechta kündigte an, die Spieler zu unterstützen, wenn sich diese gegen Rassismus positionieren wollen.

Pesic: Niemand kann Spielern Wort verbieten

Bayern Münchens Geschäftsführer Marko Pesic ermutigte seine Profis zum Einstehen gegen Rassismus. "In einer Zeit, in der es um Solidarität und Zusammenhalt geht, kann niemand den Spielern das Wort verbieten. Sich gegen Rassismus zu stellen, ist keine politische Äußerung, sondern eine Lebenseinstellung. Und wir sind uns ganz sicher, dass unsere Spieler genau wissen, welche Werte der Basketball an sich und welche Haltung speziell dieser Verein und seine handelnden Personen bei diesem leider sehr großen Thema besitzen", erklärte der 43-Jährige.

Bayern-Forward Danilo Barthel machte deutlich: "Wenn mich dazu fragt, sage ich dazu meine Meinung. Und die ist klar gegen Rassismus. Wir haben uns da auch in der Nationalmannschaft klar positioniert. Auch mit den Bayern haben wir die Kampagne Rot gegen Rassismus. Wir stellen uns klar dagegen."

Allerdings räumte der Nationalspieler auch ein, dass das Basketball-Feld dafür nicht der richtige Platz sei.

Fußballer protestieren gegen Rassismus

Auch Daniele Baiesi äußerte sich zu der Ansage der BBL. "Das ist ein sehr sensibles Thema. Es ist nicht so, dass die Spieler da belehrt werden müssten. Wir müssen das Thema umfassend betrachten. Wir sollten da oberflächliche Kommentare vermeiden."

Es gebe für alles eine geeignete Bühne, so der Bayern-Sportdirektor. "Ich befürworte Meinungsfreiheit. Ich weiß aber auch, dass verschiedene Möglichkeiten gibt, seine Meinung auszudrücken. Die Spieler werden über die Ansage natürlich informiert. Aber es ist ein sehr sensibles Thema. Jeder sollte damit auf seine Art umgehen."

Am vergangenen Spieltag der Fußball-Bundesliga hatten mehrere Profis durch Aktionen und Gesten auf dem Rasen gegen den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd infolge eines brutalen Polizeieinsatzes in den USA protestiert. Die DFL sieht im Falle der Solidaritätsbekundungen von der Einleitung eines Ermittlungsverfahren ab.

"Ich begrüße den weitsichtigen Beschluss des DFB-Kontrollausschusses ausdrücklich und bin sehr froh darüber", sagte DFB-Präsident Fritz Keller in der Mitteilung. Der Verband trete entschieden gegen jede Form von Rassismus ein, weshalb "die Aktionen der Spieler unseren Respekt und unser Verständnis" besitzen, sagte DFB-Präsident Fritz Keller.