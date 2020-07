Die Basketballer des FC Bayern München sollen vor der Verpflichtung von Wade Baldwin stehen. Das berichtet das Internetportal Eurohoops.

Der 24 Jahre alte US-Amerikaner spielte in der vergangenen Saison beim griechischen Spitzenklub Olympiakos Piräus in der EuroLeague. In 18 Minuten Spielzeit machte er durchschnittlich 5,5 Punkte. Zudem gab er 1,8 Assists und holte 1,8 Rebounds.

Baldwin wurde im NBA Draft 2016 von den Memphis Grizzlies an Position 17 gezogen. Nach 36 Spielen in der Saison 2016/17 wurde er 2017 von den Grizzlies entlassen. Für die Portland TrailBlazers machte der Guard in den kommenden beiden Spielzeiten weitere 27 Spiele in der NBA.

Beim FC Bayern hat die Trainerfrage derzeit aber "oberste Priorität", wie der Klub SPORT1 am Montag mitteilte. Vor Mitte Juli werden keinen konkreten Personalfragen geklärt sein.

Heißt: Erst nach einer Einigung mit einem Coach würden mögliche Deals mit Spielern - wie beispielsweise Baldwin - finalisiert werden.

Weg frei für Trinchieri

Neuer Trainer des entthronten deutschen Meisters könnte Andrea Trinchieri werden. Der Italiener einigte sich am Donnerstag mit Partizan Belgrad auf eine vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit. Serbische Medien hatten zuletzt von einem starken Interesse des entthronten deutschen Meisters an Trinchieri berichtet.

Am Donnerstag äußerte sich der FCB auf Twitter zu den Personal-Spekulationen und erklärte, "keine der zuletzt berichteten Gerüchte entsprechen der Wahrheit". Der Klub werde "in keinem Fall" eine Entscheidung vor dem 15. Juli treffen.