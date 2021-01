Die MHP Riesen Ludwigsburg bleiben Spitzenreiter in der Basketball-Bundesliga (BBL). Die Mannschaft von Trainer John Patrick setzte sich am Samstagabend bei medi Bayreuth mit 89:70 (44:41) durch und führt die Tabelle nach elf Spielen weiter mit 20:2 Punkten an.

Am Sonntag können die Hakro Merlins Crailsheim bei s.Oliver Würzburg (15.00 Uhr) zwar nach Punkten gleichziehen, allerdings hatte Ludwigsburg das direkte Duell Anfang Dezember für sich entschieden.

Rasta Vechta unterlag bei den Hamburg Towers mit 74:92 (27:49) und bleibt punktlos Tabellenletzter. Die Fraport Skyliners gewannen bei Syntainics MBC Weißenfels mit 94:89 (43:40).

Bereits am Nachmittag setzte sich ratiopharm Ulm gegen die Telekom Baskets Bonn mit 73:72 (35:41) durch. Die BG Göttingen gewann währenddessen bei den Giessen 46ers 92:90 (50:44).