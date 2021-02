Nationalspieler Louis Olinde fehlt dem deutschen Basketballmeister Alba Berlin mehrere Wochen.

Der 22-Jährige hat sich am Sonntag im Spiel bei seinem früheren Klub Brose Bamberg (67:76) eine Kapselverletzung an der rechten Hand zugezogen. Das gab Alba am Montag bekannt.

Flügelspieler Olinde war im vergangenen Sommer von den Franken nach Berlin gewechselt. In der laufenden Saison hat er bislang 14 Bundesligaspiele für Alba gemacht.