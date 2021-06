ALBA Berlin hat im Kampf um die deutsche Meisterschaft in der easycredit Basketball Bundesliga (BBL) den zweiten Sieg eingefahren und die Führung in der Best-of-five-Serie zurückerobert. (Alle Spiele und Ergebnisse)

Im dritten Spiel gewann das Team von Trainer Aito Garcia Reneses am Samstagnachmittag mit 81:69 (37:37) bei Pokalsieger Bayern München und hat bei einer 2:1-Führung nun zwei Matchbälle. Damit können die Berliner bereits im vierten Duell am Sonntag (BBL Finale, Spiel 4: FC Bayern Basketball - ALBA Berlin, ab 15.00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream) erneut in München die erfolgreiche Titelverteidigung perfekt machen.

Die Gäste aus Berlin erwischten vor 1300 Zuschauern im Audi Dome den besseren Start und lagen früh mit 9:0 in Führung. Erst nach über zwei Minuten gelangen den Münchnern, die in Hälfte eins länger nicht auf den angeschlagenen Vladimir Lucic zurückgreifen konnten, die ersten Punkte. Danach entwickelte sich bis zur Halbzeitsirene ein intensives Duell auf Augenhöhe.

Anzeige

Entdecke die Welt der SPORT1-Podcasts auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App sowie auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar

Auch das dritte Viertel war zunächst ausgeglichen. Die Bayern übernahmen erst einmal die Kontrolle und zogen zwischenzeitlich auf neun Punkte davon.

ALBA hält stark dagegen

Allerdings kam ALBA wieder besser in die Partie und ging mit einer leichten Führung ins letzte Viertel. Diese Führung bauten die Berliner in einer gegen Ende immer kampfbetonteren Partie in der Folge noch weiter aus.

Beide Teams standen sich vor den Duellen um die Meisterschaft zuletzt Mitte Mai im Pokalfinale gegenüber - mit dem besseren Ausgang für die Bayern. In den EuroLeague waren die Münchner bis ins Viertelfinale gestürmt, ALBA verpasste die Playoffs in der europäischen Königsklasse.