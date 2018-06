Der frühere Bundestrainer Svetislav Pesic (68) hat seinen Vertrag beim spanischen Spitzenklub FC Barcelona um ein Jahr verlängert. Dies gaben die Katalanen am Montag bekannt.

Der Serbe Pesic war im Februar nach 14 Jahren zum FC Barcelona zurückgekehrt. In seiner ersten Amtszeit hatte er mit Barcelona 2003 in der Meisterschaft, im Pokal und in der EuroLeague triumphiert. Auch in diesem Jahr gelang unter Pesic der Pokalsieg, in den Meisterschafts-Play-offs schieden die Blau-Roten im Halbfinale aus.

Pesic, der Deutschland 1993 zum EM-Titel geführt hatte, war in der BBL zuletzt bis 2016 Trainer von Bayern München.