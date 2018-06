Überraschung im deutschen Basketball.

Brose Bamberg hat auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben, in den kommenden fünf Jahren in der Champions League anzutreten. Damit verzichten die Franken freiwillig auf eine mögliche Teilnahme an der EuroLeague bzw. am Eurocup.

"Für uns ist wichtig, Planungssicherheit für die kommenden Jahre zu haben", sagte Geschäftsführer Rolf Beyer. "Die haben wir durch die langfristige Partnerschaft mit dem FIBA-Wettbewerb erhalten."

Teilnahme an EuroLeague ausgeschlossen

Die Champions League wird anders als EuroLeague und Eurocup von der FIBA und nicht von der ULEB ausgetragen.

Sollte sich Bamberg im betreffenden Zeitraum als deutscher Meister für die Königsklasse EuroLeague qualifizieren, käme eine Teilnahme für den Klub nicht infrage. Das bestätigte Mediendirektor Thorsten Vogt dem SID auf Anfrage.

Bei den Verantwortlichen der Champions League war die Freude über die Entscheidung der Franken groß. "Wir freuen uns, Brose Bamberg in der Basketball Champions League Familie begrüßen zu dürfen", so der Vorstandsvorsitzende Patrick Comninos.

BLC soll "Elite-Wettbewerb" werden

"Der beste deutsche Verein der letzten 15 Jahre und einer der Top-Vereine in Europa hat sich langfristig für die Basketball Champions League verpflichtet", zeigte sich Comninos begeistert.

Trotz der Vereinbarung mit der FIBA muss sich Bamberg sportlich qualifizieren. "Basierend auf erfüllbaren sportlichen Qualifikationskriterien", sind die Bamberger dabei. Die Zusage der Franken wird bei den Verantwortlichen der Champions League als positives Zeichen gewertet: "Dies ist eine Bestätigung dafür, dass sich die BCL schnell zu einem Elite-Wettbewerb entwickelt."

Und auch die Franken selbst interpretieren ihre Entscheidung in diese Richtung. Auf der Pressekonferenz sagte Geschäftsführer Beyer, dass in den kommenden Jahren "weitere große Klubs der Champions League beitreten werden." Demnach kennt Beyer die Namen diverser Teams, die 2019 in die BCL wechseln.

Etat-Kürzungen in Bamberg

Als weiteres Argument führt der neunmalige Deutsche Meister an, in der Zukunft seiner Abstellungsverpflichtung für Nationalspieler nachkommen zu können. Während der Nationalmannschafts-Zeitfenster wird in der BCL, ebenso wie in der BBL, nicht gespielt.

Mit dem Verzicht auf Euroleague und Eurocup geht eine Etat-Kürzung einher, somit stehen in "Freak City" die Zeichen auf Neuaufbau. Mit den europäischen Topklubs will oder kann man offenbar nicht länger konkurrieren.

Für die neue Spielzeit ist Bayern München als Meister in der EuroLeague dabei. Für 2019/20 und 2020/21 hat der Pokalsieger Wildcards. Bundesliga-Finalist Alba Berlin wird wohl ab Herbst im EuroCup spielen, ratiopharm Ulm ist fest dabei.