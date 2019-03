Trainer-Legende Svetislav Pesic traut seinem früheren Klub Bayern München in absehbarer Zeit die Qualifikation für das Final Four der Basketball-Königsklasse EuroLeague zu.

"Bayern München kann das schaffen. In München wird eine neue Halle gebaut, wenn sie dann noch etwas mehr Geld bekommen und etwas mehr Erfahrung in dieser Liga gesammelt haben, dann kommt das Resultat", sagte der 69-jährige Serbe der FAZ.

Pesic, der den FC Bayern 2014 in der Bundesliga zum Titel geführt hatte, tritt am Donnerstagabend mit dem FC Barcelona beim deutschen Meister an. Während die Spanier den Einzug ins Viertelfinale der EuroLeague als Tabellenfünfter dicht vor Augen haben, steht München (11.) kurz vor dem Aus.

Anzeige

Pesic gefällt Entwicklung der Bayern

Dem früheren Bundestrainer gefällt die Entwicklung der Bayern - und die der Bundesliga.

"Was mich freut, ist, dass junge Spieler jetzt begreifen, auch in Deutschland eine gute Ausbildung zum Basketballprofi bekommen zu können", so Pesic: "Die Strukturen sind da, die Vereine haben nicht nur eine Halle für die Spiele, sondern teilweise hervorragende Trainingszentren, eine Reihe hauptamtlicher Trainer, Berlin, München, Bamberg, Frankfurt."