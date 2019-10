vergrößernverkleinern Peyton Siva © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Istanbul - Der deutsche Vizemeister muss sich am 2. Spieltag der EuroLeague beim Favoriten in Istanbul erst in der Overtime geschlagen geben. Dennoch sind die Berliner im Soll.