Die EuroLeague startet am 1. Oktober in ihre neue Saison und beendet die Hauptrunde am 9. April 2021 nach 34 Spieltagen.

Das geht aus dem Kalender hervor, den die Basketball-Königsklasse am Mittwoch veröffentlichte. Aus der Bundesliga sind wie in der abgebrochenen vergangenen Spielzeit der deutsche Meister Bayern München und Vizemeister Alba Berlin dabei.

Im straffen Kalender geht es besonders im Oktober, Januar und März Schlag auf Schlag. In diesen Monaten finden jeweils sechs Spieltage statt. Die Runden 16 (22./23. Dezember) und 17 (29./30. Dezember) werden wegen Weihnachten ausnahmsweise dienstags und mittwochs ausgetragen, die Regelspieltage sind weiterhin Donnerstag und Freitag.

Bayern startet gegen Mailand, Alba gegen Tel Aviv

Nach der Hauptrunde ziehen wie bislang die besten acht Teams ins Viertelfinale ein. Dann wird im Best-of-five-Modus gespielt. Play-off-Termine gab die EuroLeague noch nicht bekannt. Die Bayern starten mit einem Heimspiel gegen Armani Mailand/Italien (2. Oktober), Alba beginnt bei Maccabi Tel Aviv/Israel (1. Oktober).

Die vergangene EuroLeague-Saison war am 25. Mai abgebrochen worden. Der Spielbetrieb ruhte seit Mitte März. Berlin und München lagen zu diesem Zeitpunkt auf den Plätzen 16 und 17 von insgesamt 18 Mannschaften.