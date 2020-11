ALBA Berlin hat im fünften EuroLeague-Heimspiel der Saison die vierte Niederlage kassiert.

Der deutsche Basketballmeister unterlag Zenit St. Petersburg aus Russland 66:73 (22:33) und steckt mit zwei Siegen und sechs Niederlagen weiter unten in der Tabelle fest.

Das Team von Trainer Aito Garcia Reneses, das am Dienstag Lyon-Villeurbanne in letzter Sekunde geschlagen hatte (76:75), zog im dritten Duell mit Zenit erstmals den Kürzeren. Als bester Werfer der Gastgeber kam Ben Lammers auf 15 Punkte.

"Unsere Offense ist nie richtig ins Laufen gekommen. Es gibt viele Sachen, an denen wir arbeiten können", sagte ALBA-Forward Luke Sikma bei MagentaSport.

Berlin ließ den Gegner Mitte des zweiten Viertels davonziehen und schaffte es erst kurz vor Schluss (60:65/39. Minute), noch einmal für Spannung zu sorgen.

Zenit brachte seine Führung aber souverän nach Hause. Am Sonntag tritt ALBA in der Bundesliga gegen die Telekom Baskets Bonn an.