Was für ein Achtungserfolg und Schlusspunkt unter das Ende eines komplizierten Sportjahres: Die Basketballer von Bayern München haben sich mit dem elften Sieg im 17. Spiel in der Spitzengruppe der EuroLeague festgesetzt.

Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri bezwang im Spitzenspiel nach einer vor allem zweiten starken Hälfte die Starauswahl des FC Barcelona 90:77 (43:45) und feierte damit einen gelungenen Abschluss für 2020.

Mehr noch: Erstmals haben die Münchner gute Chancen, die K.o.-Runde zu erreichen.

Anzeige

Überragender Spieler war der frühere NBA-Profi Wade Baldwin, dem in knapp 32 Minuten nicht nur 29 Zähler für die Bayern gelangen, sondern dabei auch sieben Assists, drei Rebounds und zwei Steals.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Bayern besiegt FC Barcelona nach Stotterstart

Dazu punkteten auch Paul Zipser (16) und Nick Weiler-Babb (14) zweistellig. Der Schlüssel zum Sieg war das starke dritte Viertel, in dem die Münchner satte 17 Punkte mehr erzielten, nachdem der Start alles andere als verheißungsvoll verlaufen war.

Vor leeren Rängen im Audi Dome lag die Mannschaft schnell mit 16:26 hinten (8. Minute), ehe sie sich sich zur Pause bis auf zwei Zähler wieder herankämpfte - und die Baldwin-Show begann.

Alle Spiele der easyCredit Basketball Bundesliga inkl. Playoffs und des BBL-Pokals live. Die Highlights und alle Spiele jederzeit auch auf Abruf nur bei MAGENTA SPORT! | ANZEIGE

Folge: Das dritte Viertel entschieden die Bayern mit 27:10 für sich - 70:55 hieß es nach 30 Minuten. Auch danach ließen die im Rebounding und schließlich auch in der Defensive klar besseren Münchner nicht mehr nach, verteidigten den Vorsprung souverän.

In der Euroleague geht es nun zwar erst am 8. Januar beim griechischen Top-Klub Olympiakos Piräus weiter - Zeit zur Erholung bleibt in den kommenden Tagen dennoch kaum. Bereits am Sonntag (18.00 Uhr/MagentaSport) gastieren die Bayern in der Bundesliga im BBL-Spitzenspiel bei Meister ALBA Berlin.

Das Spiel im Stenogramm:

Bayern München - FC Barcelona 90:77 (43:45)

Beste Werfer: Baldwin IV (29), Zipser (16), Weiler-Babb (14), Reynolds (12) für München - Abrines (16), Smits (14), Higgins (12), Pustovji (10), Hanga (10) für Barcelona

Zuschauer: keine

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)