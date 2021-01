Basketball-Meister Alba Berlin hat in der EuroLeague die nächste Niederlage kassiert. Der Hauptstadtklub unterlag beim türkischen Vertreter Anadolu Istanbul mit 76:84 (44:36). Nur zwei Tage nach dem Bundesliga-Sieg gegen die Giessen 46ers war es für die Berliner die zwölfte Pleite im 19. Spiel in der Königsklasse, die Mannschaft bleibt in der unteren Tabellenhälfte.

Der an Corona erkrankte Cheftrainer Aito Garcia Reneses fehlte dem Team erneut, der 74-jährige Spanier wurde wie bereits zuvor von Israel Gonzalez vertreten. Trotz der Berliner Halbzeitführung gelang es Istanbul im dritten Drittel, das Spiel zu drehen, Alba erzielte in diesem Abschnitt lediglich neun Punkte.

Jayson Granger war mit 17 Punkten bester Werfer der Berliner. Bei den Gastgebern waren Adrien Moerman, Shane Larkin und Vasilije Micic die erfolgreichsten Schützen mit je 15 Punkten.