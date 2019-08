Nach dem klaren Sieg gegen Tschechien steht für das DBB-Team direkt der nächste Härtetest auf dem Programm.

Beim Supercup in Hamburg trifft die Mannschaft von Cheftrainer Henrik Rödl zum Abschluss auf Polen. Das Team des in Deutschland bestens bekannten Trainers Mike Taylor ist ebenfalls für die WM in China qualifiziert. Nach zwei Niederlagen hat es keine Chance mehr, den Supercup zu gewinnen.

Spielstand: Deutschland - Polen 12:16

+++ Schwache Defense des DBB-Teams +++

Defensiv ist das noch nicht viel, was das DBB-Team zeigt. Die Trefferquote der Polen liegt nach knapp sechs Minuten bei 80 Prozent.

+++ Spektakulärer Auftakt +++

Deutschland und Polen liefern sich zu Beginn ein Punktefestival. Beinahe jeder Ball ist im Korb - Auch ein spektakulärer Alley-Oop von Kleber nach Pass von Schröder.

+++ Schröder in der Starting Five +++

Deutschland startet mit Dennis Schröder, Maodo Lo, Paul Zipser, Maximilian Kleber und Johannes Voigtmann.

+++ Deutschland ohne Wagner +++

Neben dem weiter verletzt fehlenden Kapitän Robin Benzing verzichtet Bundestrainer Rödl heute auf Moritz Wagner von den Washington Wizards. Dafür steht der Neu-Ulmer Andreas Obst wieder im 12er-Kader.

+++ Herzlich willkommen zum dritten Supercup-Auftritt des DBB +++

Nach dem souveränen, aber eher glanzlosen Erfolg gegen Ungarn und dem überzeugenden Erfolg gegen Tschechien haben Deutschlands beste Basketballer den Supercup-Sieg bereits in der Tasche. Gegen Polen gilt es nun, weitere Fortschritte in der WM-Vorbereitung zu machen.