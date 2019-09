Dennis Schröder denkt trotz des Desasters bei der Weltmeisterschaft in China nicht an einen Rückzug aus der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. "Ich werde nicht sagen, ich bin nicht mehr dabei, weil wir bis jetzt noch kein erfolgreiches Turnier gespielt haben. Dafür bin ich ein zu großer Kämpfer", sagte der NBA-Profi einen Tag nach der zweiten Niederlage im zweiten Vorrundenspiel gegen die Dominikanische Republik (68:70).

Durch die Blamage hatte das deutsche Team die zweite Gruppenphase verpasst und kämpft in den Platzierungsspielen (17 bis 32) um ihre Olympiachance. "In Zukunft haben wir sehr viel Potenzial und können viel erreichen. Aber da müssen natürlich auch alle mitziehen. Solange auch alle mitziehen, bin ich dabei, keine Frage", sagte Schröder, der allerdings eine lange Pause einlegte, bevor er die Frage zur Fortsetzung seiner Nationalmannschaftskarriere beantwortete.

Bei der Ursachenforschung fand der Braunschweiger klare Worte. "Es ist enttäuschend, natürlich ist jeder daran Schuld. Ich nehme das auch in erster Linie auf mich, ich bin ja der Leader der Mannschaft. Da habe ich gar kein Problem mit", so Schröder: "Wir müssen auf jeden Fall einen Weg finden, damit wir alle noch einmal an einem Strang ziehen und jetzt wenigstens die Aufgabe erfolgreich lösen."

DBB-Auswahl hofft auf Olympia-Turnier

Mit Siegen im letzten Vorrundenspiel in Shenzhen gegen Jordanien am Donnerstag (10.30 Uhr LIVE bei MagentaSport) und in den Platzierungsspielen gegen den Senegal und Kanada in Shanghai hätte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) einen Platz bei einem Olympia-Qualifikationsturnier sicher. Bei nur zwei Siegen könnte es schon eng werden.

Für Erfolge bei den weiteren Aufgaben braucht die Mannschaft laut Schröder mehr Zusammenhalt. "Die Gegner hatten mehr Energie als wir und haben sich füreinander gefreut. Wir haben das leider nicht so getan", sagte der Spielmacher von Oklahoma City Thunder. Probleme gebe es nur auf dem Feld. "Die Teamchemie bei uns war gut. Es war immer positiv im Training, aber im Spiel war es ein bisschen anders. Da hat jeder mit sich selbst gekämpft."

Schröder spielt seit 2014 für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. In 46 Länderspielen kommt Schröder bisher auf einen von rund Punkteschnitt von 19,5 Zählern pro Partie.