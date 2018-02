Schockmoment für Barca-Star Philippe Coutinho.

Während der Brasilianer mit seiner Familie beim Essen war, wurde sein Haus in Barcelona ausgeraubt.

Nachdem ihm am Montag bereits sein Audi geklaut wurde, drangen Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in sein Haus ein. Der Barca-Neuzugang war mit Freunden und Familie in der katalanischen Hauptstadt unterwegs, da er in der Champions League nach seinem Wechsel vom FC Liverpool nicht spielberechtigt ist.

Barcelona trifft am Abend (20.45 Uhr im LIVETICKER) im Achtelfinal-Hinspiel auf den FC Chelsea.