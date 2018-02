Fußball-Profis kaufen sich gerne Luxus-Appartement oder große Villen.

Julian Schieber von Hertha BSC ist einen anderen Weg gegangen und hat einen außergewöhnliche Immobilie gekauft.

Nahe seiner Heimatstadt Backnang, in der Gemeinde Oppenweiler, erwarb der Stürmer eine Kirche! Das berichtet die Berliner Zeitung.

Schieber will in dem Gotteshaus sogar vorrübergehend wohnen, weil sein geplantes Eigenheim in Backnang nicht wie geplant fertiggestellt wurde, danach soll die Kirche umgebaut werden und als Event-Location dienen.

"Mein Wunsch ist, dass unten zwei Umkleidekabinen eingerichtet werden und aus dem Gebäude ein Gemeinschaftshaus für verschiedene Events wird", zitiert der Zeitungsverlag Waiblingen Schieber.

"Aber ich muss erst einmal schauen, wie es überhaupt mit der Nachfrage hier in der Gegend aussieht."