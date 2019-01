Ausgerechnet Mario Götze hat Rapper Farid Bang einen Wettgewinn beschert.

Der bekennende Fan von Borussia Dortmund setzte in einem Wettbüro 95 Euro darauf, dass Götze gegen Hannover 96 (5:1) treffen würde.

Und der WM-Held von 2014 lieferte und traf mit seinem zweiten Saisontor zum zwischenzeitlichen 3:0. Bang sahnte dadurch 242,25 Euro ab, wie er auf seiner Instagram-Seite postete.

Anzeige

Farid Bang zeigt seinen Wettschein mit der Götze-Wette © Instagram/@faridbangbang

Das Pikante daran: Der 32-Jährige hatte erst vor wenigen Tagen harte Kritik an Götze geäußert. "Ich bin großer Borussia-Dortmund-Fan, aber wie die meisten Borussia-Dortmund-Fans bin ich kein Mario-Götze-Fan", schrieb er. "Mit Mario Götze und dem BVB verhält es sich in etwa so wie mit der Gurke beim Cheeseburger: Sie ist dabei, aber keiner will sie haben."

Bang rudert nach Kritik zurück

Anschließend ruderte er jedoch zurück: "Ich wünsche ihm das Beste und nur Gutes. Ich habe nichts gegen ihn. Ich bin einfach kein Fan von ihm, ich mag ihn spielerisch nicht. Aber vielleicht überzeugt er mich noch über die Jahre."

Mit dem Treffer gegen 96 zahlte Götze nicht nur das Vertrauen zurück, sondern bescherte dem Rapper noch dazu einen ordentlichen Wettgewinn.