Das kann auch nicht jeder von sich behaupten: Nach Mohamed Salah (26), Torjäger von Englands Tabellenführer FC Liverpool, ist nun eine neu entdeckte Ameisenart benannt worden, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.

Demnach wurde die Unterart der schon länger bekannten Ameisen-Gattung Meranoplus in der Region Dhofar im Oman gefunden und erhielt den Namen "Meranoplus mosalahi".

Die Insektenart hat Mosta Sharaf so getauft. Der Ameisen-Experte, Professor an der König-Saud-Universität in Riad und zurzeit als Gastprofessor am World Museum in Liverpool aktiv, ist großer Fußballfan und vor allem ein Anhänger von Afrikas zweimaligem Fußballer des Jahres.

Anzeige

Nach der Beschreibung von Sharaf bewegt sich die Ameise bevorzugt auf Gras – wie Mo Salah. Exemplare der zweifarbigen Ameise können im World Museum Liverpool besichtigt werden.

Als Namensgeber für eine Tierart befindet sich Englands Fußballer des Jahres in prominenter Gesellschaft. Nach dem dreimaligen Wimbledonsieger Boris Becker wurde beispielsweise eine Meeresschnecke ("Bufonaria borisbeckeri") benannt.

-----

Lesen Sie auch:

Salah löscht Social-Media-Accounts