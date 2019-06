Dietmar Hamann ist in der australischen Metropole Sydney mit der Justiz in Konflikt geraten.

Übereinstimmenden englischen und australischen Medienberichten zufolge wurde der ehemalige deutsche Fußballprofi wegen des Vorwurfs häuslicher Gewalt festgenommen.

Wie eine Sprecherin der New South Wales Police Force SPORT1 bestätigte, wurde die Polizei in der Nacht auf Freitag um 2.16 Uhr australischer Zeit wegen eines "häuslichen Streits" nach Randwick gerufen, einem Stadtteil von Sydney.

Nachdem die Polizeibeamten mit einer 49 Jahre alten Frau gesprochen hatten, wurde ein 45 Jahre alter Mann, der die Frau geschubst haben soll, festgenommen und zur Polizeistation Maroubra gebracht. Dort wurde gegen ihn Anklage wegen eines tätlichen Angriffs erhoben und eine einstweilige Verfügung erlassen.

Nachdem der Mann wieder auf freien Fuß kam, wurde er um 16.30 Uhr desselben Tages erneut festgenommen, da er die 49-Jährige telefonisch kontaktiert und so gegen die Verfügung verstoßen haben soll. Eine Kaution wurde verweigert, sagte die Polizeisprecherin.

Wie die Auflistung aktueller Gerichtsverhandlungen in New South Wales zeigt, erschien Hamann am Samstag vor Gericht.