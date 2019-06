Große Ehre für NBA-Legende Dirk Nowitzki.

Wie das US-Portal ESPN berichtet, wird die Stadt Dallas, wo Nowitzki seine komplette NBA-Karriere bei den Mavericks verbrachte, eine Straße nach dem Würzburger benennen.

Die Stadt will die Olive Street, die am American Airlines Center vorbei führt, in Nowitzki Way umbenennen. Mavs-Besitzer Marc Cuban sagte, er freue sich für Nowitzki.

Der 40-Jährige hatte am 9. April, im vorletzten Saisonspiel, seinen Rücktritt bekannt gegeben. Insgesamt spielte Nowitzki 21 Jahre in Dallas und führte das Team 2011 zum NBA-Titel.