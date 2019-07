Was ein neuer Vertrag so alles auslösen kann...

Der kamerunische Nationalspieler Clinton N'Jie hat kurz nach seinem Wechsel von Olympique Marseille zu Dinamo Moskau ein schlüpfriges Video gepostet.

Der 25-Jährige, der laut Schweizer Blick in Russland deutlich mehr als in Frankreich verdienen soll und 6 Millionen Euro Ablöse kostet, feierte seinen neuen Vertrag am Freitagabend in einem Nachtclub in Marseille.

Anzeige

Clip geht im Internet viral

Dort lernte er eine braunhaarige Dame kennen, die beiden landeten im Bett. Das gemeinsame Schäferstündchen landete aber kurioserweise im Netz - gepostet von N'Jies offiziellem Snapchat-Account. Der rund einminütige Clip ging im Internet schnell viral - die User reagierten mit Hohn und Spott, aber auch mit Gratulationen und Beleidigungen.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Am Tag darauf reagierte N'Jie und entschuldigte sich für das Video: "Es tut mir Leid. Ich habe meinen Vertrag gefeiert und etwas zu viel getrunken. Ich wollte die Glückwünsche meiner Kontakte lesen, doch ich habe den falschen Knopf gedrückt."