Ferrari-Pilot Sebastian Vettel ist zum dritten Mal Vater geworden.

Nach Informationen der Bild brachte Vettels Frau Hanna am Mittwoch den ersten Sohn der Familie Vettel zur Welt. Gemeinsam hat das seit Juni 2019 verheiratete Paar bereits zwei Mädchen - Emily (5 Jahre) und Matilda (4).

Wie Vettels Pressesprecherin am Donnerstag dem SID bestätigte wird der viermalige Formel-1-Weltmeister wegen der Geburt erst am Donnerstag nach Abu Dhabi reisen. Dort findet am Sonntag (Formel 1, Großer Preis von Abu Dhabi ab 14.10 Uhr im LIVETICKER) das letzte Saisonrennen statt.